O Bloco de Esquerda diz que não compreende a posição do Governo, que rejeitou todas as propostas para aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano.

Catarina Martins reitera que o partido não está fechado a um acordo, embora tenha anunciado que vai votar contra o Orçamento para o próximo ano.

O Governo garante que tentou uma aproximação às propostas do partido.

O Orçamento do Estado tem votação na generalidade marcada para quarta-feira.

