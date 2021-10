OE 2022: "Ou há orçamento ou avanço para dissolução"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, declarou esta segunda-feira, que o voto do partido comunista será contra o Orçamento do Estado para o próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa, minutos após a decisão do PCP, pronuncia que "até ao momento da votação é sempre possível continuar a falar".

O Presidente da República mantém a esperança na viabilização do Orçamento do Estado para 2022, mas deixa o aviso:

"Ou há Orçamento ou avanço para dissolução", admite.

O chefe de Estado avisa que, perante a decisão do PCP e com o Bloco de Esquerda a votar contra, se nada mudar até esta quarta-feira, vai "ponderar" e tentar "perceber o estado de espírito dos diversos protagonistas".

Esta segunda-feira as deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, anunciaram que se vão abster na votação na generalidade, com o PAN a acompanhar a mesma decisão.

O voto contra os 10 deputados do PCP, no Orçamento do Estado 2022 determina, desde já, o seu "cumbo" na votação na generalidade, agendada para esta quarta-feira.

