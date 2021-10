Terminou o Conselho de Ministros extraordinário, agendado para esta segunda-feira. A reunião foi marcada horas depois do PCP ter anunciado que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022).

Os ministros saíram do Palácio da Ajuda, sem prestar declarações. O jornalista da SIC, Vítor Lopes diz que a única coisa que responsáveis da tutela têm dito aos jornalistas é que a reunião correu bem. António Costa foi o último a sair, e não desvendou qualquer detalhe da reunião.

"Foi um Conselho de Ministro de avaliação da situação política, e amanhã [terça-feira] falaremos na Assembleia da República", declarou António Costa, numa alusão ao debate da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022, que tem início na tarde de terça-feira e será votada na quarta-feira

A reunião foi marcada de urgência pelo primeiro-ministro, com o OE 2022 em cima da mesa. A votação na generalidade está marcada para esta quarta-feira. Além da intenção de voto do PCP, anunciada esta segunda-feira, também o PAN e as duas deputadas não inscritas já afirmaram que se irão abster.

