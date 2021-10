"A Madeira não está à venda": Rui Rio nega votação diferente de deputados madeirenses no OE 2022

Rui Rio garante que os três deputados do PSD Madeira que integram o grupo parlamentar social-democrata vão votar contra o Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022). O líder do PSD disse ainda que não houve conversas com o Presidente da República porque sabe que não valeria a pena.

“Comigo para viabilizar o Orçamento, o Presidente da República não falou porque sabe que não vale a pena, era tempo perdido”, disse Rui Rio aos jornalistas.

Sobre a possibilidade dos três deputados da Madeira votarem de forma diferente do grupo parlamentar, o presidente do partido reforçou que “a Madeira não está à venda”.

“A posição está tomada, a Madeira não está à venda. Não é agora quem dá mais, tem dignidade, portanto está tudo em condições”, afirmou.

Quando questionado se tem garantias de que não haverá votos diferentes na votação na generalidade do OE 2022, Rui Rio sublinhou que “não há razão para mudar nada”.

“Foi essa a garantia que me foi dada, mas eu não quero pôr as coisas nestes termos. Nada mudou, estamos todos solidários, não há razão para mudar nada. É tão simples quanto isto.”

