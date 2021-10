Marcelo afirma ter feito diligências para tentar salvar o Orçamento do Estado

O Presidente da República diz que fez "diligências complementares" para tentar salvar Orçamento do Estado e confirmou no site da presidência ter reunido com Paulo Rangel. Depois de vários encontros, Marcelo diz que agora é tempo de deixar funcionar a Assembleia da República.

Marcelo Rebelo de Sousa não tem perdido nenhuma oportunidade para repetir que o país precisa de estabilidade e de um Orçamento do Estado. No próprio dia do debate na Assembleia da República, intensificava um trabalho de bastidores.

O Presidente não clarificou, mas soube-se depois que o PSD/Madeira assumiu poder dar um passo para a viabilização do Orçamento, entretanto rejeitado por Miguel Albuquerque. A nível nacional, ficou confirmado no site da presidência o encontro a pedido do eurodeputado Paulo Rangel.

Marcelo ouviu o candidato à liderança do PSD e, se dissolver o Parlamento, tentará não prejudicar o processo eleitoral interno social-democrata, com eleições internas marcadas para 4 de dezembro.

Segundo o Expresso, Marcelo não deu garantias, mas foi sensível ao argumento de que mais 15 dias podem fazer diferença para o partido no caso de eleições antecipadas.

A iminente crise política levou também o Presidente da República a pedir a Ferro Rodrigues que ouvisse os partidos. A direita já disse que quer avançar para eleições antecipadas. A esquerda entende que, antes de dissolver o Parlamento, o Presidente deve dar oportunidade a Costa para negociar um novo Orçamento.

Se o chumbo do Orçamento do Estado se confirmar, Marcelo diz que dará início ao processo de dissolução do Parlamento. Cumprindo todos os prazos obrigatórios, as legislativas poderão ser no final do mês de janeiro, com um novo Governo em março e um novo Orçamento em abril.

