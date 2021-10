Presidente da República recebeu sindicatos e confederações patronais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta sexta-feira os parceiros sociais, como resultado do chumbo do Orçamento do Estado.

Depois do pedido de desculpas do primeiro-ministro às confederações patronais, os patrões foram a Belém explicar os motivos pelos quais abandonaram a última concertação social.

O Presidente da Confederação do Turismo de Portugal não adiantou pormenores da reunião e garantiu que o tema da crise política ficou de fora.

A Confederação dos Agricultores de Portugal defende a convocação de eleições para fevereiro e o regresso à Concertação Social para permitir a subida do salário mínimo nacional para os 705 euros.

Marcelo Rebelo de Sousa ainda ouviu a CGTP que, com ou sem eleições antecipadas, exige respostas dos trabalhadores, reformados e pensionistas.

A CGTP não considera necessárias eleições antecipadas e em plena crise política, greves e manifestações vão manter-se.

