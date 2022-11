Corte de 5% no vencimento dos autarcas vai continuar

A ministra da Coesão salientou esta quinta-feira que o Orçamento para 2023 distribui mais 400 milhões de euros pelas autarquias do que o anterior, mas não chega para reivindicações dos municípios, como o fim do corte nos vencimentos dos autarcas.

Em entrevista à agência Lusa, Ana Abrunhosa, que esta quinta-feira será ouvida no parlamento no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), destacou que este "é um orçamento generoso", mas admitiu que deixa de fora algumas das reivindicações que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tinha apresentado ao Governo.

A ANMP, que também esta quinta-feira é ouvida no parlamento, deu um parecer globalmente positivo ao OE 2023, mas, entre outras reivindicações, pretende o fim do corte de 5% nos vencimentos dos titulares dos cargos públicos, uma medida de austeridade que já vem desde o Governo de José Sócrates, em 2010, e que o primeiro-ministro António Costa já afirmou pretender reverter. No entanto, ainda não será neste orçamento.

"Entendemos, no caso do corte dos salários dos políticos, que era de manter. Num tempo em que as famílias estão todas a passar restrições, achámos que não era tempo de eliminar esse corte. Achamos que é tempo de apoiar as famílias mais carenciadas. Não quer dizer que a reivindicação, noutro tempo e noutra conjuntura, não seja legítima", considerou Ana Abrunhosa.

O que fica de fora deste orçamento?

De fora deste orçamento ficaram também reivindicações como a redução do IVA na iluminação pública, o pagamento de 156 ME de dívidas que os municípios assumiram no combate à covid-19 e a possibilidade de utilização de toda a capacidade de endividamento dos municípios.