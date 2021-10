Juiz Ivo Rosa obrigado a voltar a intervir no processo Operação Marquês

O juiz Ivo Rosa foi obrigado pelo Tribunal da Relação a voltar a ter intervenção no processo da Operação Marquês.

O juiz tinha-se declarado incompetente para aceitar o recurso do Ministério Público em relação à não pronuncia da maioria dos arguidos.

O julgamento de Armando Vara começou e terminou num ápice com a condenação do antigo ministro, o de Ricardo Salgado está já próximo do fim.

Sócrates e Santos Silva, no entanto, ainda nem sequer têm data para começarem a ser julgados.

A juíza a quem calhou o monstro da Operação Marquês decidiu também ela criar um novo processo só para julgar os poucos crimes a que tinham sido pronunciados aqueles dois arguidos e mandou devolver a Ivo Rosa tudo o resto por entender que era ele quem devia aceitar e dar seguimento ao recurso do Ministério Público em relação à não pronuncia de dezenas de crimes, da maioria dos acusados.

A nova recusa de Ivo Rosa em receber o processo levou o caso ao Tribunal da Relação que agora pôs um ponto final no conflito de competências.

