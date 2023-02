Juiz desembargador para recurso da Operação Marquês já foi sorteado

O recurso da Operação Marquês a um juiz desembargador relator foi sorteado à juíza Raquel Lima. O sorteio foi realizado esta sexta-feira, um dia depois do processo ter chegado ao Tribunal da Relação de Lisboa.

Os caixotes com 186 volumes do processo da Operação Marquês foram levados do Tribunal Central de Instrução Criminal e entregues, esta quinta-feira, no Tribunal da Relação de Lisboa , juntamente com o recurso do Ministério Público que contesta a decisão do juiz Ivo Rosa de deixar cair a esmagadora maioria dos crimes da acusação .

Os volumes contêm "apenas" as cerca de 60 mil páginas do processo principal. Não foram ainda levados os apensos.