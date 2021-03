Vacinação contra a covid-19. Bruxelas volta a ameaçar com bloqueio às exportações de vacinas

Bruxelas volta a ameaçar bloquear a exportação de vacinas contra a covid-19 para fora do bloco europeu, incluindo para o Reino Unido. Com a AstraZeneca a falhar grande parte das entregas, Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, não descarta medidas mais drásticas de controlo da produção e distribuição de doses.

A AstraZeneca não sai da mira de Bruxelas, mesmo quando a administração da vacina está suspensa em vários países europeus. Em cima da mesa está a ameaça de um bloqueio às exportações da vacina, que inclui o Reino Unido. Londres não gostou: nega bloqueios e acusa Bruxelas de provocação.

Com a vacinação a avançar mais lentamente do que era esperado, a presidente da Comissão Europeia faz contas às encomendas: até final de março, a Pfizer deverá ter distribuído 66 milhões de doses e a Moderna 10 milhões. Já a AstraZeneca só deverá entregar um terço do previsto.