Covid-19. Vacinação drive-thru no Porto arranca dia 8 de julho

O centro de vacinação drive-thru no Porto, a instalar no Queimódromo, já teve luz verde do Governo, devendo permitir, quando estiver operacional, a inoculação de 2.000 pessoas por dia. No espaço definem-se horários e circuitos para que comecem a funcionar 12 linhas de vacinação a partir de 8 de julho.

A ideia é ser rápido, mas seguro. Tal como já acontece na testagem no Queimódromo, agora passa a ser possível ser vacinado contra a covid-19 sem sair do carro.

O intuito é aliviar a pressão em outros centros de vacinação como o Regimento de Transmissões do Exército. No passado dia 24 de junho, a autarquia foi obrigada a ativar meios de proteção civil e dos bombeiros para apoiar quem esperou várias horas na fila.

O projeto-piloto está pronto para avançar desde fevereiro, mas a luz verde do Governo só chegou agora. Falta assinar o protocolo que determina a parceria entre a Administração Regional de Saúde do Norte, a autarquia, o Hospital São João e a Unilabs.

Será um projeto que pode vir a ser replicado em outros municípios do país.

Veja também: