Covid-19: Reino Unido vai vacinar jovens dos 12 aos 15 com uma dose da Pfizer

No Reino Unido foi recomendada uma terceira dose da vacina contra a covid-19 a maiores de 50 anos. Agora aconselha também crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos a tomar a vacina. Porém, apenas será administrada uma dose da vacina Pfizer, para diminuir o risco de miocardite.

O Reino Unido continua a registar um número elevado de mortes e novos casos de covid-19. Mais de 386 pessoas morreram esta semana.

França suspende mais de 3.000 profissionais de saúde

Em França, onde cerca de 1 milhão de tomou a vacina da Johnson, foram registadas 32 falhas em pessoas vacinadas. De acordo com a Agência do Medicamento do país, 29 desenvolveram a doença em estado grave, quatro pessoas morreram. Tinham entre 73 e 87 anos.

Nas últimas horas, mais de 3.000 profissionais de saúde foram suspensos, sem remuneração, por não estarem imunizados. A data final imposta para os trabalhadores do setor se vacinarem contra o novo coronavírus terminou esta quarta-feira.

Alemanha receia quarta vaga da pandemia

Alemanha receia enfrentar a quarta vaga da pandemia. O presidente do Centro de Controlo de Doenças alemão já alertou para a necessidade de aumentar a vacinação no país.

No país estão totalmente vacinadas 51 milhões de pessoas.

Autoridades espanholas avaliam reforço vacinal

Esta quinta-feira, as autoridades de saúde espanholas decidem se vão administrar ou não a terceira dose da vacina contra a covid-19 para grupos mais vulneráveis.

Nesta categoria estão idosos, pessoas com síndrome de Down com mais de 40 anos e pacientes que fazem hemodiálise ou tratamento para o cancro.

