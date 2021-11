A Agência Europeia de Medicamentos aprovou esta quinta-feira o uso da vacina da BioNTech/Pfizer em crianças dos 5 aos 11 anos, em duas doses mais pequenas do que as que são dadas aos adultos.

"O Comité dos Medicamentos para Uso Humano da EMA recomendou a concessão de uma extensão de indicação para a vacina Comirnaty [nome comercial da vacina do consórcio farmacêutico BioNTech/Pfizer] para incluir a utilização em crianças dos 5 aos 11 anos de idade", informa o regulador europeu em comunicado.

A vacina da Pfizer, já utilizada a partir dos 12 anos, é a primeira aprovada na União Europeia para crianças dos 5 aos 11 anos. O regulador europeu diz que, apesar das crianças serem menos suscetíveis a doença grave, continuam a transmitir a outras pessoas.

A agência europeia reuniu em Amsterdão para decidir sobre a vacinação infantil, já adotada em Israel, Áustria, Canadá e Estados Unidos da América.

No comunicado, a agência explica que a dose da vacina "será inferior à utilizada em pessoas com 12 ou mais anos". No entanto, "tal como no grupo etário mais velho, é administrada como duas injeções nos músculos do antebraço, com três semanas de intervalo".

Esta vacina já tinha obtido uma resposta positiva em crianças desta faixa etária, num ensaio clínico com quase 2.700 participantes.

A decisão surge numa altura em que a Europa enfrenta uma nova vaga de contágios e vários países começam a confinar, uma vez mais.

O parecer será agora enviado à Comissão Europeia, que emitirá uma decisão final.

O estudo que levou à decisão

O regulador explica que "um estudo principal em crianças dos 5 aos 11 anos de idade mostrou que a resposta imunitária à Comirnaty dada numa dose mais baixa (10 µg) neste grupo etário era comparável à observada com a dose mais elevada (30 µg) em crianças dos 16 aos 25 anos, medida pelo nível de anticorpos contra o SARS-CoV-2".

A eficácia da vacina da Pfizer foi calculada com base num ensaio clínico, realizado em quase duas mil crianças, dos 5 aos 11 anos, que não tinham sinais de terem sido infetadas anteriormente.

No estudo, "das 1.305 crianças que receberam a vacina, três desenvolveram covid-19 em comparação com 16 das 663 crianças que receberam placebo, o que significa que, neste estudo, a vacina foi 90,7% eficaz na prevenção da covid-19 sintomática, embora a taxa real pudesse situar-se entre 67,7% e 98,3%".

Os efeitos secundários desta faixa etária são semelhantes aos dos maiores de 12 anos. Incluem dor, vermelhidão e inchaço no local da injeção, cansaço, dores musculares e arrepios, leves ou moderados.

Portugal vai agora tomar uma decisão

A diretora-geral da Saúde afirmou na quarta-feira que a decisão sobre a vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos só seria tomada depois de ser conhecido o parecer da Agência Europeia do Medicamento

Na conferência de imprensa, Graça Freitas reconheceu ainda que esta faixa etária, apesar de não desenvolver formas graves da doença, é a que está mais vulnerável.

Em Portugal, é entre os mais novos, dos 0 aos 9 anos, que a incidência do coronavírus é maior.

A diretora-geral da Saúde "ficaria muito satisfeita se pudesse anunciar a vacinação contra a covid-19 para crianças".

Agora, a comissão técnica de vacinação, da DGS, e um grupo de pediatras vão analisar os ensaios clínicos que serviram de base à decisão da EMA e depois emitem o seu próprio parecer. Só depois disso, será tomada uma decisão definitiva.

Vacinação infantil continua a dividir opiniões

A Organização Mundial de Saúde diz que a vacinação contra a covid-19 de crianças não é urgente e que a prioridade deve ser a distribuição de vacinas pelos países mais pobres.

Em comunicado, esclarece que crianças e adolescentes têm um risco baixo de infeção grave a não ser que estejam num grupo de risco.

O presidente do colégio de pediatria da Ordem dos Médicos. Jorge Amil Dias, considera que os dados disponíveis e ensaios em crianças são insuficientes, uma vez que só existe um.

Há mais casos de covid-19 crianças "todavia não aumentou o número de doentes", diz.

"Sobre a transmissibilidade a partir das crianças os dados também são ambíguos", segundo o médico.

Na terça-feira, a Sociedade Portuguesa de Pediatria considerou que as vacinas contra a covid-19 são seguras no grupo etário dos 5 aos 11 anos, mas defendeu que a decisão de vacinar deve ter em conta outros dados, como a prevalência da infeção nas crianças.

"A vacinação contra SARS-CoV-2 foi avaliada num ensaio clínico em crianças dos 5 aos 11 anos de idade, no qual foram vacinadas 1.517 crianças. Os resultados mostraram que é segura e eficaz contra a covid-19, tal como noutros grupos etários", considera a Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP).

