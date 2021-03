Portugal com mais 11 mortes e 575 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 11 mortes e 575 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.805 mortes e 818.787 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 32.144 casos, menos 188 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 712 doentes, menos 31 do que na terça-feira.

Nos cuidados intensivos estão 155 doentes, menos 4 face a ontem.

Os dados indicam ainda que mais 752 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 769.838 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 14.898 contactos, menos 20 relativamente ao dia anterior.

DADOS POR REGIÃO

Das 11 mortes registadas nas últimas 24 horas, 6 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 4 na região Centro e uma na região Norte.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 262 novas infeções, contabilizando-se até agora 310.261 casos e 7.098 mortos.

A região Norte tem 142 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.797 casos de infeção e 5.295 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 68 casos, acumulando-se 116.814 infeções e 2.994 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 6 casos, totalizando 28.936 infeções e 967 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 53 novos casos, somando 20.550 infeções e 351 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 39 novos casos, contabilizando 8.435 infeções e 66 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 5 novos casos, contabilizam 3.994 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Mais de 2,7 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de cerca de 124.167.620 casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México, a Índia e o Reino Unido.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

Até ao final de fevereiro de 2021 havia um total de 69 vacinas - compreendendo as que estão já em utilização e as que estão em ensaios clínicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há ainda 181 ainda em desenvolvimento no estádio pré-clínico, ou seja, ainda não foram testadas em seres humanos.

