Portugal com mais 2 mortes e 435 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira 2 mortes e 435 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.025 mortes e 849.093 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 22.933 casos, mais 111.

O boletim da DGS revela que estão internados 283 doentes, mais 12 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 52 doentes, menos 2.

Os dados indicam ainda que mais 322 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 809.135 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. As autoridades de saúde têm sob vigilância 24.126 contactos, mais 279 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 63,3 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 60,4 casos por 100 000 habitantes. O R(t) nacional é de 1,07 e do continente é de 1,06.

Dados por região

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados, com 240 dos 435 registados, contabilizando-se até agora 321.212 casos e 7.212 mortos. A região Norte tem 113 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 340.411 casos de infeção e 5.355 mortes desde o início da pandemia. Estas duas regiões têm 81,1% do total de novas infeções nas últimas 24 horas.

As duas mortes ocorreram nas regiões Norte e Centro, onde, nesta última, se registaram mais 12 casos, acumulando-se 119.849 infeções e 3.022 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 10 casos, totalizando 30.189 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.Na região do Algarve o boletim revela que foram registados 16 casos, acumulando-se 22.286 infeções e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 13 novos casos, somando 9.718 infeções e 69 mortes devido à covid-19 desde março de 2020. Os Açores têm 31 novos casos e contabilizam 5.428 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

Dados por faixa etária e género

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 385.870 homens e 462.856 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 367 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.942 eram homens e 8.083 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos. Do total de mortes, 11.186 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.629 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.532 tinham entre os 60 e os 69 anos.

O autoagendamento para a vacinação covid-19 criou dificuldades no sistema de marcação de vacinas, com 100 mil pessoas com mais de 50 anos a procurarem uma vaga nas primeiras 48 horas.

Com esta corrida ao autoagendamento, o prazo de 72 horas para comunicar o horário nem sempre foi cumprido.

Entra hoje em vigor a suspensão, por 15 dias, das ligações aéreas entre Portugal e a China.

A decisão foi tomada na passada quinta-feira depois das autoridades chinesas terem detetado sete casos de covid-19 num voo com origem em Lisboa.

A Administração de Aviação Civil da China diz ainda que após o período de suspensão, a operação poderá ser retomada com a frequência de um voo por semana.

Mais de 3,5 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.535.376 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

O Vietname vai testar todos os nove milhões de habitantes da cidade de Saigão - também conhecida como Ho Chi Minh – e apertar as medidas de restrição contra a covid-19, devido a um surto numa Igreja.

No fim de semana, as autoridades vietnamitas alertaram para a descoberta de uma nova variante da covid-19 “muito perigosa”. O Governo informa que esta nova variante “híbrida” combina aspetos das variantes indiana e britânica e é facilmente transmitida pelo ar.

