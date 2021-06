Portugal com mais duas mortes e 1.568 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais duas mortes e 1.568 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.083 mortes e 873.051 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 30.759 casos, mais 317 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 447 doentes, menos 16 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 113 doentes, mais cinco.

Os dados indicam ainda que mais 1.249 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 825.209 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 48.435 contactos, mais 1.078 relativamente ao dia anterior.

TAXAS DE INCIDÊNCIA E TRANSMISSIBILIDADE

A taxa de incidência nacional é de 137,5 casos de infeção por 100.000 habitantes, estando no continente a 138,7.

O R(t) - índice que mede o risco de transmissibilidade – encontra-se em 1,14 a nível nacional e 1,15 no continente.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Artigo em atualização.

Portugal é o país da UE com maior incidência de casos por 100 mil habitantes

Portugal é, neste momento, o país da União Europeia com maior incidência de casos por 100 mil habitantes. A conclusão é do Centro Europeu de Controlo de Doenças.

O país subiu 12 posições na lista em apenas uma semana. Registava 124 casos por 100 mil habitantes a 20 de junho.

Portugal é também o país da União Europeia com maior proporção de casos associados à variante Delta, com origem na Índia, que é já considerada dominante em território nacional.

VARIANTE DELTA JÁ É PREDOMINANTE EM PORTUGAL

As autoridades de saúde estimam que a variante Delta do coronavírus, associada à Índia, seja responsável por mais de 70% dos casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo e que já seja a predominante em Portugal.

"Apesar de muitos resultados relativos a este mês estarem ainda por apurar, observou-se uma heterogeneidade considerável entre as várias regiões. Assim, por exemplo, o Norte tem um valor estimado para esta variante de cerca de 20%, enquanto se estima que em Lisboa e Vale do Tejo esse valor exceda já os 70%", refere o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia hoje divulgado.

De acordo com o documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), a variante Delta, considerada pelos especialistas mais contagiosa e classificada como de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, está em "rápida expansão" em território continental, "à semelhança do que aconteceu no Reino Unido".

"Com base na sequenciação genómica, a estimativa da proporção de casos SARS-CoV-2 da variante Delta para Portugal continental, de 2 a 15 de junho, foi de 51%", refere o INSA, que avança ainda que apenas 3% devem pertencer à sublinhagem com a mutação de interesse K417N, designada como Delta Plus.

Canva

ASAE fecha 10 estabelecimentos de diversão noturna em Lisboa

10 estabelecimentos de diversão noturna foram fechados na sexta-feira à noite em Lisboa e 31 espaços foram alvo de processos de contraordenação numa fiscalização da ASAE.

Foram detetados casos de incumprimento das regras de ocupação, lotação e distanciamento físico, bem como a venda de bebidas alcoólicas depois das 21:00 e o desrespeito pelos horários de encerramento.

A operação "Convívio Seguro" focou-se essencialmente nas zonas do Bairro Alto e Cais do Sodré, consideradas as mais problemáticas da capital.

O objetivo foi fiscalizar o cumprimento das regras em contexto da pandemia, como ajuntamentos para convívio e consumo de álcool nas ruas.

Especialistas admitem 2.ª dose da vacina da Johnson & Johnson

Um grupo de especialistas norte-americanos admite poder vir a ser necessária uma segunda dose para quem tomar a vacina da Johnson & Johnson.

Ainda não há provas conclusivas, mas acredita-se que uma única dose desta marca pode ser insuficiente para combater a variante Delta, que se tornou dominante em vários países do mundo.

Os especialistas admitem recorrer a uma segunda dose da Pfizer ou da Moderna. Acreditam que a combinação das duas vacinas pode ser realmente eficaz.

ANTÓNIO COTRIM

Links úteis