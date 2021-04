Violência em Moçambique. Comunidade de portugueses receia ataques terroristas a Pemba

Há portugueses, em Pemba, com receio de que os ataques terroristas possam vir a atingir a capital de Cabo Delgado. Alguns já estão a retirar as famílias, enquanto outros temem o descalabro dos negócios. Luís Garriapa, Rafael Homem e Ricardo Marques são os enviados especiais da SIC e do Expresso em Pemba.

Debaixo das águas quentes e tranquilas de Cabo Delgado, esconde-se a riqueza incalculável do gás natural. Foi um chamariz para muitos que decidiram mudar de vida à procura de oportunidades. E o amor por Moçambique fê-los ficar.

Os ataques terroristas na província, que já duram há três anos e meio, passaram a ser os principais assuntos das conversas. As imagens do mais recente ataque em Palma, e os boatos de que a capital possa ser um dos novos alvo, aumentam ainda mais a preocupação.

Na região de Cabo Delgado calcula-se que vivam cerca de 250 portugueses. Há portugueses que já tomaram a decisão de mudar de cidade, por outro lados há quem prefira ficar a viver em Pemba.