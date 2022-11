Web Summit: o que estão a inventar os empreendedores portugueses?

Este número é também impulsionado pelo “ record ” de startups que foram escolhidas para integrar o Road 2 Web Summit, desenvolvido pela Startup Portugal. Este projeto pretende apoiar os empreendedores e prepará-los para apresentarem as suas ideias a potenciais investidores. O CEO da incubadora, António Dias Martins, afirma que há “ startups de todos os pontos do país ”: " Cerca de 45% vêm de Lisboa, e perto de 55% vêm de todo o país ", disse aos jornalistas.

São mais de 280 as startups portuguesas que, nos últimos dias, apresentaram as suas ideias e projetos na Web Summit. Alguns empreendedores vêm pela primeira vez, outros já participaram em edições anteriores e procuram continuar a crescer. Há também quem tenha novos projetos para mostrar.

Na edição do ano passado, Frederico Stock e Francisco Nogueira apresentaram a sua ideia: uma luva capaz de identificar nódulos mamários e alertar a mulher para consultar o médico. Agora, com uma nova versão da luva calçada, os dois empreendedores falam de como o negócio cresceu.

"Com a ajuda de pescadores, recolhemos plástico diretamente do oceano e transformámos em têxtil. E em colaboração com a Marinha Portuguesa, recolhemos também redes de pesca que são outro grande problema nos nossos mares", conta Andreia Coutinho, sublinhando o amor que tem pelo mar.

A componente ambiental vai além da origem do material. A Skizo quer também ser uma empresa sem desperdício e, por isso, tem uma produção por demanda - o que permite também a personalização dos produtos.

Começaram com calçado, mas, com apenas um ano, a produção da empresa teve de parar devido à pandemia. "Tínhamos de continuar com a nossa missão de limpar os oceanos", sublinha a empreendedora. Começaram a criar máscaras sustentáveis e certificadas, o que abriu caminho para a criação de sacos que recolhem microplásticos durante as lavagens de roupa.

"Se, com as máscaras, conseguíamos reter um grande nível de bactérias, então também conseguíamos também reter os microplásticos", afirma.

O próximo passo da Skizo é criar uma linha de roupa e vão "começar com casacos de inverno", anuncia em primeira mão.

WalliM quer tornar a comunicação entre pessoas mais fácil

"Ser prático é o objetivo da nossa marca", começa por dizer Telo de Castro, um empreendedor de 29 anos que vem de Viseu. Na mão tem um cartão preto, com um QR code e o logo da WalliM. Mas, no interior deste cartão, estão todos os contactos do empreendedor.

Com um telemóvel na mão, Telo de Castro toca com o cartão no smartphone e logo aparecem os contactos. Enquanto exemplifica, o empreendedor explica o conceito: "Carrega a informação aqui dentro - o e-mail, número de telefone, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, a página pessoal, etc. Ao tocar com o cartão no telemóvel da pessoa com quem estás a criar uma ligação, vão aparecer os contactos no telemóvel dela."