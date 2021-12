Coates falha o dérbi? Não é importante para Jesus

Jorge Jesus não dá importância ao facto de Sebastián Coates não poder jogar o dérbi.

O defesa central do Sporting é o único jogador infetado com covid-19 no plantel leonino.

O treinador das águias diz que os leões têm uma boa equipa e que o título da época passada é prova disso.

Benfica e Sporting jogam esta sexta-feira, no Estádio da Luz, o dérbi da Segunda Circular, com início às 21:15.

