A rapariga que o Facebook e o Instagram mais temem

Os gigantes de Silicon Valley têm uma inimiga em Hong Kong, na China. Os alvos mais recorrentes de Jane Wong têm sido o Facebook e o Instragam.

A jovem, responsável por um blog de tecnologia, utiliza as plataformas digitais para revelar as novas funcionalidades das aplicações antes mesmo de serem lançadas oficialmente.

Foi a primeira pessoa a divulgar detalhes do novo serviço de encontros do Facebook, descobriu que o Airbnb estava a testar novas funções e que o Instagram tinha começado a experimentar novos filtrsode realidade aumentada.

Quem a segue no Twitter, recebe todos os dias novidades sobre as famosas aplicações de redes sociais. Por exemplo, esta semana Jane anunciou que está a ser testada a possibilidade de iniciar uma conversa nos "stories" do Instagram.

De acordo com a BBC, Jane utiliza o processo de engenharia reversa para conseguir obter informações privilegiadas. O processo consiste em analisar as componentes e estrutura das aplicações para conseguir chegar aos princípios tecnológicos e descobrir funcionalidades que ainda estão a ser testadas.

Porém, as revelações da jovem não têm sido vistas com bom olhos por parte das empresas de tecnologia. Seguida por milhares de pessoas, as informações divulgadas já chegaram a afetar a bolsa.

Quando o Facebook anunciou a nova plataforma de encontros de encontros em 2018, o grupo Match, dono do Tinder e do site Match.com registou uma queda de mais de 20% das ações. Jane foi a primeira a revelar que o Facebook estava a testar esta nova funcionalidade, vários meses antes de ter sido lançada.