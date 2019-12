Maioria absoluta para Boris Johnson, Jeremy Corbyn de saída

O Partido Conservador garantiu hoje uma maioria absoluta e venceu oficialmente as eleições legislativas britânicas, apesar de a contagem dos votos continuar em curso. Para obter uma maioria absoluta, um partido precisa de vencer em 326 das 650 circunscrições eleitorais, mas, apuradas 613 circunscrições, o partido conquistou 337.

Liderado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, o partido conquistou até agora mais 43 assentos na Câmara dos Comuns do que nas eleições de 2017.

"Parece que ao Governo Conservador foi outorgado um novo e poderoso mandato para a fazer o ‘Brexit', e não só fazer o ?Brexit' mas para unir o país, levá-lo para a frente e focar nas prioridades do país", disse, ao discursar na circunscrição de Uxbridge and South Ruisli, na qual era candidato, após o anúncio da sua reeleição.

O Partido Trabalhista, o principal partido da oposição, pelo contrário, perdeu até agora 56 assentos e elegeu 200 deputados.

O líder, Jeremy Corbyn, admitiu hoje que a derrota é "muito dececionante" e anunciou que pretende renunciar às funções, após conduzir um "processo de reflexão sobre este resultado e sobre as políticas que vai manter no futuro".

A líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, falhou a reeleição como deputada na circunscrição escocesa de Dumbartonshire East por uma margem de 149 votos para Amy Callaghan, do Partido Nacionalista Escocês (SNP).

O SNP já elegeu 46 deputados, mais 13 do que em 2017, enquanto os Liberais Democratas só garantiram oito.

Cerca de 46 milhões de britânicos votaram na quinta-feira nas eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, as terceiras em menos de cinco anos, convocadas pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento pelo processo de saída do país da União Europeia (UE).

A votos estiveram os 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico, aos quais concorreram 3.322 candidatos.

Na primeira declaração pública após a divulgação das projeções, Boris Johnson recorreu ao Twitter para deixar um agradecimento a todos os que votaram, que se voluntariaram e se afirmaram como candidatos.

"Vivemos na melhor democracia do mundo", conclui Johnson.

Jeremy Corbyn foi o primeiro líder a reagir. O dirigente dos trabalhistas deixou um agradecimento especial a todos os apoiantes.

"Prometi que o Partido Trabalhista teria a maior campanha popular que o nosso país alguma vez viu. E vocês, os nossos militantes e apoiantes, fizeram isso mesmo. Vocês são o coração do nosso partido e foram incansáveis em busca da vitória para que possamos construir um futuro mais justo. Agradeço-vos a todos", pode ler-se.

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, também deixou um agradecimento a todos os que votaram no Partido Nacionalista Escocês:

A co-líder dos Verdes, Sian Berry, também agradeceu a todos os que votaram no partido, que, segundo as projeções, vai ter um lugar no Parlamento.

Quem também reagiu foi Nigel Farage, líder do partido do Brexit, que recolhe para si os louros da vitória de Boris Johnson.

"Esta vitória de Boris (Johnson) foi enormemente apoiada por nós e é uma solução bem melhor que o marxista Corbyn e um segundo referendo", afirma Farage.

Com Lusa