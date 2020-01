Ex presidente da Renault/Nissan dá conselhos a quem queira fugir em segredo

Carlos Ghosn, que deveria ser julgado em Tóquio, fugiu do Japão no dia 30 de dezembro num jato privado que aterrou no aeroporto de Atatürk, em Istambul.

Da Turquia a magnata seguiu para o Líbano onde já tinha dado uma outra conferência de imprensa sobre o imbróglio jurídico e a fuga secreta do Japão.