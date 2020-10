Homem detido em ataque com faca a consulado francês na Arábia Saudita

A televisão da Arábia Saudita avança com a notícia de que um homem foi detido na cidade de Jidá, Meca, depois de ter atacado com uma faca um guarda no consulado francês no país.

"O atacante foi imediatamente detido pelas forças de segurança sauditas após o ataque. O guarda foi levado para o hospital e está livre de perigo", disse em comunicado a embaixada francesa citada pela AFP.

A polícia da província de Meca, onde se situa Jidá, indicou que o atacante é saudita, mas não precisou a nacionalidade do guarda.

Nem a embaixada francesa nem as autoridades sauditas avançam com um motivo para o ataque.

Atualmente nos países muçulmanos do Médio Oriente há um sentimento de revolta contra o Presidente francês, que afirmou que a França não irá renunciar às caricaturas de Maomé, provocando apelos ao boicote de produtos franceses nos países árabes.

Esta quinta-feira os muçulmanos celebram o nascimento do profeta Maomé.

Dois ataques em França

Esta manhã, dois ataques seguidos em França fizeram pelo menos três mortos.

O primeiro aconteceu em Nice.

O segundo perto de Avignon.