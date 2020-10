Polícia abate a tiro homem que ameaçava pessoas com uma arma em Avignon

A polícia francesa atirou sobre um homem que ameaçava com uma arma as pessoas que passavam na rua em Montfavet, perto de Avignon, no sul de França.

Segundo o jornal local La Provence, o homem teria uma arma de fogo.

"O homem ameaçou com a sua arma e foi morto pela polícia", disse um porta-voz da polícia de Avignon. "Não há feridos". "Todos as pistas estão a ser consideradas, mas no momento não temos [indicação] de um caráter islâmico".

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária.

Este ataque acontece poucas horas depois de um primeiro ataque em Nice. Pelo menos três pessoas morreram.

Entretanto surgiu a notícia de um homem ter sido detido em ataque com faca a consulado francês na Arábia Saudita

Atualmente nos países muçulmanos há um sentimento de revolta contra o Presidente francês, que afirmou que a França não irá renunciar às caricaturas de Maomé, provocando apelos ao boicote de produtos franceses nos países árabes.

Esta quinta-feira os muçulmanos celebram o nascimento do profeta Maomé.