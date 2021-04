Cortejo fúnebre do príncipe Filipe conta Land Rover alterado pelo próprio

O funeral do príncipe Filipe realiza-se este sábado. A cerimónia apenas conta a presença de 30 pessoas por causa da pandemia.

É da capela privada do Castelo de Windor que sairá o caixão que carrega o príncipe Filipe, pelas 14:40. O caixão será transportado num Land Rover alterado pelo próprio duque de Edimburgo.

Ao cortejo fúnebre juntam-se, à frente, militares e, atrás, os quatro filhos e três netos do duque de Edimburgo. Pouco depois, junta-se também a Rainha Isabel II. O percurso deverá demorar 20 minutos e terminará na capela de São Jorge, onde será feito um minuto de silêncio nacional.

Dentro da igreja só poderão estar trinta pessoas, em vez das oitocentas previstas no plano feito antes da pandemia. Vão estar presentes três primos da nobreza alemã e a restante família direta – incluindo o príncipe Harry, que viajou dos Estados Unidos sem a mulher, grávida, para se despedir do avô.

Uma cerimónia contida que seria do agrado do príncipe Filipe, que até a música que vai tocar na igreja escolheu.

Fora das muralhas do castelo de Windsor não haverá cortejo. Os que têm deixado flores em homenagem a Filipe, terão de ver a cerimónia em direto na televisão.

Depois do funeral, o corpo do príncipe ficará na capela de São Jorge, no Royal Vault, o panteão real. A família real britânica cumprirá depois mais uma semana de luto.