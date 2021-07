Duelo de bilionários pela conquista espacial poderá ser vencido este domingo

A conquista do espaço colocou frente a frente dois bilionários. De um lado Richard Branson, dono da Virgin Galactic, do outro Jeff Bezos, dono da Amazon. A corrida poderá ser decidida este fim de semana.

Se a meteorologia não estragar os planos, Richard Branson irá sagrar-se vencedor da corrida de bilionários ao espaço. O dono da Virgin Galactic vai partir a bordo do próximo voo de teste da sua empresa, que está programado para domingo.

O lançamento da nave será a quarta missão de teste com tripulação, mas a primeira com capacidade para seis passageiros. A empresa quer iniciar o serviço comercial já em 2022, tendo mais de 600 reservas. Os preços ronda os 200 mil euros por pessoa para um voo de cerca de 90 minutos.

Este voo realiza-se nove dias antes do agendado pelo rival, Jeff Bezos. O dono da Amazon irá participar num voo inaugural tripulado do foguetão New Shepard, construído pela sua empresa Blue Origin.

As viagens turísticas ao espaço são os objetivos de ambos os bilionários. Independentemente do que acontecer este domingo, uma nova página será escrita na história da exploração espacial.