Marcelo encontrou-se com Bolsonaro, mas não falaram do que os separa

Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O Presidente português disse que não falaram do que os separa. As negociações do Mercosul foram um assunto central e o encontro decorreu com Jair Bolsonaro ainda a disfarçar mal o "azedume" pelos encontros de Marcelo Rebelo de Sousa com vários ex-Presidentes do Brasil, sobretudo com Lula Silva.

No final não houve declarações e imagens só oficiais.

No encontro, com muitos participantes, nem Bolsonaro nem a delegação brasileira usaram máscara.

Esta segunda-feira, Marcelo encontrou-se também com o Presidente da Câmara de deputados e com o prefeito de Brasília, que é como quem diz, presidente da Câmara da cidade do Planalto.

