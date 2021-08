Kamala Harris promete "compromisso duradouro" dos Estados Unidos na Ásia

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu esta segunda-feira um "compromisso duradouro" dos Estados Unidos com a Ásia, numa altura em que o desastre americano no Afeganistão desperta apreensão entre os países aliados.

"O nosso governo prometeu um compromisso duradouro com Singapura, no Sudeste Asiático e no Indo-Pacífico", disse Kamala Harris, à chegada a Singapura, no domingo, no âmbito de uma visita ao Sudoeste Asiático, que a levará de seguida ao Vietname.