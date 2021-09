Canal do Suez bloqueado pela segunda vez este ano, mas circulação já foi normalizada

Um navio porta-contentores bloqueou esta quinta-feira, pela segunda vez este ano, o Canal do Suez, no Egito, depois de ter encalhado ao quilómetro 54, na zona norte do canal.

A circulação já foi restabelecida e a Autoridade do Canal do Suez diz, num comunicado citado pela Reuters, que o navio sofreu um "problema temporário" no percurso.

O porta-contentores Coral Crystal, com bandeira do Panamá, tem 225 metros de comprimento e 32 metros de largura e seguia com destino ao Sudão.

A breve suspensão da navegação no Canal do Suez levou ao desvio de pelo menos quatro navios, diz a Sky News Arabia. A Autoridade do Canal do Suez informa que não causou impacto no tráfego e explica que todos os navios foram desviados por um caminho paralelo.

Em março, o Canal do Suez esteve bloqueado durante seis dias. Um navio, de 400 metros e com uma capacidade de 200.000 toneladas, obrigou à suspensão da circulação até ter sido rebocado.

O bloqueio de seis dias interrompeu parte do comércio mundial, obrigando alguns barcos a percorrer a rota alternativa pelo extremo sul de África, ao passo que mais de 400 embarcações ficaram em espera perto do canal, tanto a norte como a sul.

A Autoridade do Canal do Suez em maio iniciou obras para ampliar dez quilómetros o troço sul, onde o navio Ever Given encalhou.

