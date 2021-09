O último adeus a Gabby Petito

O funeral de Gabby Petito decorreu este domingo em Holbrook, Nova Iorque, Estados Unidos.

A cerimónia terá acontecido com a urna vazia, uma vez que o FBI está a investigar as causas da morte da norte-americana. Foi aberto ao público.

A família da jovem de 22 anos anunciou que vai criar uma fundação - "Fundação Gabby Petito" - para ajudar outras famílias a encontrar filhos desaparecidos.

"Ninguém devia ter de procurar sozinho os seus filhos. Estamos a criar esta fundação para dar recursos e orientações às famílias para trazerem os filhos para casa. Queremos ajudar pessoas em situações semelhantes às da Gabby", escreveu o pai, Joseph Petito, no Twitter.

Do desaparecimento de Gabby ao desaparecimento do namorado

Gabrielle Petito desapareceu durante uma viagem pelos Estados Unidos com o namorado, Brian Laundrie. O jovem voltou para casa sozinho, no dia 1 de setembro, e recusou falar com as autoridades. Brian desapareceu pouco depois.

O corpo da rapariga foi encontrado no Parque Nacional de Wyoming, nos Estados Unidos. O médico legista confirma que se trata de um homicídio, mas não adiantou a causa da morte.

