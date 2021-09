Vulcão Cumbre Vieja: contacto da lava com a água liberta gases tóxicos

A situação na ilha de La Palma, nas Canárias, piorou. A lava expelida do vulcão Cumbre Vieja já chegou ao mar e o contacto com a água está a libertar colunas de vapor, que transportam gases tóxicos.

A lava do vulcão Cumbre Vieja chegou à praia Nova, perto da cidade de Tazacorte, no sul da ilha das Canárias.

Para trás deixou um rasto de destruição, mais de 600 edifícios destruídos e cerca de 20 quilómetros de estradas e ruas desapareceram.

Segundo o Governo regional, todas as estradas para a parte sul da ilha foram cortadas pela lava.

A lava que chegou ao mar apresenta novos perigos. Gases tóxicos e partículas libertadas pelo choque térmico da lava incandescente a mais de 1.000ºC, em contacto com a água fria do Oceano Atlântico entre os 20ºC e os 25.ºC.

As autoridades estão proecupadas com os novos perigos para a saúde humana. Os gases tóxicos podem provocar irritações na pele, nos olhos e nas vias respiratórias.

Foi decretado um "raio de exclusão de duas milhas náuticas" e a população num raio de dois quilómetros forçada a abandonar as casas.

As autoridades espanholas aconselham as pessoas que estão agora em confinamento, a permanecerem em casa e vedar portas e janelas com fita adesiva e toalhas húmidas para prevenir intoxicações.

Nesta equação fica a faltar o vento, que tem conseguido enviar uma núvem de fumo para o mar, mas há o risco dos gases tóxicos afetarem outras regiões fora da zona de exclusão do vulcão.

