Vulcão de La Palma: as imagens do impacto da lava a chegar ao mar

Quase uma semana e meia depois de o vulcão ter entrado em erupção na ilha de La Palma, a lava chegou na terça-feira à noite ao oceano.

As imagens captadas na área de Playa Nueva, mostram as nuvens de vapor que se formaram pelo contacto da lava com o mar, que tem estado a cair a partir de um penhasco com uma altura de 100 metros, na costa do município de Tazacorte.

Nos últimos dias, os cientistas que monitorizam a atividade do vulcão alertaram que este contacto com o mar poderia provocar explosões e nuvens de gases tóxicos, que serão prejudiciais à saúde humana. A população que mora na região foi, assim, aconselhada a procurar um lugar seguro e a afastar-se do exterior.

A ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, já foi classificada como zona de desastre. Esta terça-feira, o Governo espanhol aprovou uma ajuda de emergência de 10 milhões e meio de euros.

