Tornados nos EUA: Autoridades prosseguem buscas para encontrar sobreviventes no Kentucky

Joe Biden vai visitar o estado do Kentucky esta quarta-feira. A região foi a mais afetada pela vaga de tornados que atingiu os Estados Unidos. As autoridades contabilizam cerca de 90 mortos e mais de 100 desaparecidos. As operações de busca prosseguem à medida que arrancam os trabalhos de reconstrução.

As equipas de resgate vasculham todos os destroços, na esperança de encontrar qualquer sinal de vida. As operações são lentas devido ao elevado nível de destruição e à quantidade de entulho. As autoridades avançam que serão necessárias semanas para fechar o balanço de vítimas mortais.

Mais de 400 elementos da Guarda Nacional foram mobilizados para o estado do Kentucky, onde há mais de 100 desaparecidos, a maioria na pequena localidade de Dawson Springs.

As imagens aéreas dão a noção da força do maior tornado a varrer o estado: salta à vista o contraste entre os bairros que ficaram intactos e os que foram apanhados nos 350 quilómetros que o tornado percorreu.

Joe Biden declarou estado de catástrofe no estado do Kentucky, o que permitiu desbloquear os fundos necessários para os trabalhos de reconstrução. Logo depois, confirmou que iria visitar a região esta quarta-feira.

O Presidente norte-americnao aprovou também ajuda federal para o Tennessee, outro dos estados afetados pelos tornados. No Illinois morreram seis pessoas num armazém da Amazon. A empresa está a ser acusada pelos familiares das vítimas de não ter garantido a segurança dos funcionários.

