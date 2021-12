Autópsia revela causa das mortes no concerto de Travis Scott

As mortes no concerto de Travis Scott, no Festival Astroworld, deveram-se a asfixia acidental, revelou o médico legista.

As vítimas terão ficado presas enquanto milhares de fãs corriam em direção ao palco. Testemunhas disseram que caíram ao chão e foram espezinhadas.

As conclusões da autópsia podem definir a direção da investigação criminal sobre a tragédia, que levantou questões sobre o controlo da multidão e segurança em grandes eventos.

As dez vítimas mortais têm idades entre os nove e os 27 anos.

Outras 300 pessoas ficaram feridas entre as 50 mil pessoas presentes no local.

Travis Scott garante que não se apercebeu das mortes

O rapper Travis Scott deu a primeira entrevista após tragédia no Festival Astroworld, onde morreram 10 pessoas durante o concerto do artista.

O rapper norte-americano garante que só se apercebeu das mortes e do verdadeiro caos no fim do concerto.

"Não soube dos detalhes exatos até minutos antes da conferência de imprensa (após o concerto)", disse em entrevista ao canal de Youtube de Charlamagne tha God.

Travis Scott interrompeu o concerto duas vezes, uma delas para chamar a segurança para ajudar um fã que tinha desmaiado, mas afirma que o barulho da pirotecnia em palco tornou impossível perceber o que estava a acontecer.

O artista alega não ter ouvido os pedidos de ajuda da plateia.

Foram abertas investigações sobre as causas das mortes e devido à denúncia de que haveria alguém a injetar pessoas com drogas. Há ainda investigações às barreiras de segurança e controlo de pessoas.

Saiba mais