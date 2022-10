Rishi Sunak: o mais novo e mais rico a ocupar Downing Street

Além de ser o primeiro chefe de Governo britânico que não é nem cristão, nem caucasiano, Rishi Sunak é ainda o mais novo primeiro-ministro dos últimos 200 anos e o mais rico a ocupar o número 10 de Downing Street.

Rishi Sunak pode não corresponder à imagem (desatualizada) do britânico típico, mas há muito que o Reino Unido é um país com maior diversidade do que os homens e mulheres que o têm liderado.

Isso nota-se desde a primeira vez que prestou juramento na chegada à Câmara dos Comuns, não nas palavras, mas pelo livro que pode ou não servir de base: em 2015, Rishi Sunak escolheu o Bhagavad Gita, sagrado para os hindus.

No entanto, num ponto Rishi Sunak já não distingue dos restantes elementos do parlamento britânico: pertencia a uma elite, politica e económica. Não só pela história pessoal, mas sobretudo pelo casamento com a filha de um dos homens mais ricos da Índia – o dono da gigante Infosys, que foi avaliada em 4.500 milhões de euros. Com apenas 1% empresa, o casal fica entre os 220 mais ricos do Reino Unido.

Numa das campanhas para liderança do partido conservador, teve de esclarecer as suspeitas de fuga aos impostos da mulher.

Contam-se histórias da família, entre a campanha eleitoral e o conto da fadas moderno. O mais velho de três irmãos estudou em colégios privados, chegou a Stanford e a Oxford, trabalhou na Goldman Sachs e chegou a admitir à BBC que não conhecia ninguém da classe trabalhadora.

Com Boris Johnson, Rishi Sunak ascendeu ao Governo. Passou de secretário a ministro das Finanças. No pico dos escândalos, demitiu-se – uma decisão que alguns viram como traição. Perdeu com a sucessora, mas apenas teve de esperar 45 dias para que a chamada para o poder lhe voltasse a bater à porta.