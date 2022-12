Um "pacote suspeito" foi encontrado junto à embaixada da Rússia em Washington, nos Estados Unidos. Os serviços médicos de emergência e a polícia estiveram no local durante a noite desta quinta-feira.

Este é um incidente que surge depois de uma série de cartas com explosivos terem sido entregues a embaixadas e a autoridades espanholas. Durante a última semana são já seis cartas com explosivos que chegaram a Espanha.

O primeiro envelope chegou há uma semana ao palácio da Moncloa e foi neutralizado pelos serviços de segurança. Tinha como destino o chefe de Governo, Pedro Sánchez.

Outro dos envelopes era direcionado para o primeiro-ministro espanhol, e, esta quinta-feira, houve mais uma carta a chegar à embaixada norte-americana em Madrid. Um outro teve como destino a embaixada ucraniana e causou um ferido ligeiro.

Houve ainda outro com destino a uma empresa de armas em Saragoça que fabrica material militar enviado para a Ucrânia. O Ministério da Defesa espanhol recebeu um e foi ainda enviado outro para uma base aérea nos arredores da capital.

As autoridades espanholas dizem que todas os envelopes encontrados são iguais: castanhos e com as moradas escritas a caneta, com a mesma letra. A segurança foi reforçada nos edifícios públicos e os envios estão a ser investigados como atos terroristas.