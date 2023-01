Mundo

Davos é "o lugar onde estão as pessoas que mais alimentam a destruição do planeta"

Greta Thunberg considera um "absurdo" as pessoas reunidas no Fórum Económico Mundial, em Davos, estarem a ser ouvidas. A ativista sueca fez estas declarações durante uma reunião com outros jovens ativistas climáticos e com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia (AEI), Fatih Birol.