O embaixador do Irão, Hassan Ghashghavi, evitou o contacto físico com a rainha espanhola Letizia, esta quarta-feira, num evento no Palácio Real, em Madrid, Espanha. O momento tornou-se viral nas redes sociais espanholas.

Lado a lado, Felipe VI e Letizia. Durante a saudação aos reis espanhóis, Hassan Ghashghavi, embaixador da República Islâmica do Irão em Espanha, apertou a mão ao rei, no entanto, evitou o contacto com Letizia, colocando apenas a mão no peito, enquanto olhou de forma rápida para monarca.