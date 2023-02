Agricultores no Texas caçam javalis de helicóptero

Os agricultores do Texas, nos Estados Unidos, dizem que uma praga de javalis está a destruir as plantações e alguns estão a recorrer a soluções radicais para resolver o problema. Como caçar de um helicóptero.

No Texas, nos Estados Unidos, onde os agricultores enfrentam uma praga de porcos selvagens que destroem as plantações, os caçadores estão a recorrer a formas mais radicais para matarem os animais.

Há quem pague quase três mil euros para caçar a bordo de um helicóptero e podia ser uma cena de um filme de acção ou um vídeo do exército. Mas são caçadores, com armas automáticas, em helicópteros sobre os campos do Texas, com o objetivo de matar porcos selvagens.

A aventura, que pode durar duas horas no máximo, custa cerca de três mil euros a cada caçador, mas muitos dos que disparam sobre os animais são profissionais, contratados pelos agricultores que, todos os anos, perdem muitos hectares de colheitas por causa da praga que porcos selvagens que há na região.

Para além dos porcos selvagens, os helicopteros são usados, também, no Texas, para a caça aos coiotes.

Os caçadores recebem formação, antes da viagem, sobre a melhor forma de abater os animais que, convenhamos, têm poucas hipóteses neste cenário de campos abertos e com uma ameaça que vem do céu.