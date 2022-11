Regime talibã regressou ao poder há um ano, que futuro para o Afeganistão? 

O Afeganistão entrou em colapso há um ano, quando o ocidente abandonou o país e, 20 anos depois de terem sido derrubados, os talibãs retomaram o poder e os velhos costumes: violações dos direitos humanos, pobreza e isolamento.

O país vive uma crise económica, financeira e humanitária sem precedentes, com seis em cada 10 pessoas a necessitarem de ajuda humanitária, 160 execuções extrajudiciais confirmadas e outros tantos casos de tortura e, sobretudo, a erosão galopante dos direitos das mulheres. Os Estados Unidos começaram a retirar as suas tropas do Afeganistão em maio de 2021, duas décadas depois de, em conjunto com os seus aliados, terem invadido o país após os talibãs se terem recusado a entregar o então líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, considerado o principal responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Milhares de diplomatas e funcionários afegãos e estrangeiros das embaixadas e outros serviços ocidentais tentaram sair de Cabul, provocando um caos no aeroporto e até agarrando-se a aviões, mas só cerca de 100.000 pessoas conseguiram sair.

AP

Os talibãs, que tinham saído do poder em 2001, entraram em Cabul em 15 de agosto, depois de terem prometido "um governo inclusivo" e moderado. Apesar da promessa do mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador e número dois dos talibãs, de que os fundamentalistas não iriam vingar-se de quem colaborou com o Ocidente e de que estavam "empenhados em deixar as mulheres trabalharem", começaram, de imediato, as denúncias dos crimes e execuções adotados pelo regime. Em 19 de agosto, os talibãs celebraram o dia da independência do Afeganistão relativamente ao império britânico com uma declaração de vitória contra os Estados Unidos, que consideram como "outro arrogante poder no mundo" e, na mesma semana, o Fundo Monetário Internacional anunciou a suspensão da ajuda ao país.

Anadolu Agency/ Getty