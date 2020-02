Rui Rio lamenta falta de mulheres nas listas para a direção do PSD

Rui Rio lamentou este sábado a falta de mulheres nas listas para a direcção do PSD. À saída do congresso do partido, o presidente dos sociais-democratas recusou também revelar se apoia Marcelo Rebelo de Sousa numa nova candidatura presidencial.

