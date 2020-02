Federação Pela Vida reunida frente à Assembleia da República

A Federação Pela Vida vai realizar uma concentração contra a despenalização da eutanásia em frente à Assembleia da República.



As cinco propostas para a despenalização da eutanásia em Portugal - apresentadas pelo Bloco de Esquerda, PS, PAN e Verdes - vão hoje ser debatidas e votadas na Assembleia da República.

Esta concentração decorre ao mesmo tempo, no largo de São Bento, a partir das 13 horas.

A Federação Pela Vida é uma instituição que reúne várias associações e federações que têm por missão a defesa e dignidade da vida humana e é membro da Federação Europeia One of Us

Veja também:

13 perguntas e respostas sobre a eutanásia

Conheça os diferentes passos caso a despenalização da eutanásia seja aprovada

Conselho de Ética alerta que não há estudos para sustentar despenalização da eutanásia

Bastonário considera que projetos de lei da eutanásia responsabilizam sempre o médico