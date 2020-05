Rui Rio pede demissão de Mário Centeno

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta quarta-feira que o ministro das Finanças "não tem condições para continuar" no Governo, considerando que será uma má decisão se António Costa mantiver "um ministro que não lhe foi leal".

"Se estava mal, com esta prestação na Assembleia da República, Centeno ainda ficou pior. Não tem condições para continuar! Mal vai um primeiro-ministro que mantém um ministro que não lhe foi leal, que tem a crítica pública do Presidente da República, que a bancada do PS não defendeu e que diz ser irresponsável fazer o que o primeiro-ministro anunciou", defendeu Rio, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.



A "FALHA" DE COMUNICAÇÃO NO GOVERNO

Na quinta-feira da semana passada, o Fundo de Resolução recebeu mais um empréstimo público no valor de 850 milhões de euros destinado à recapitalização do Novo Banco.

A notícia surgiu depois de António Costa ter garantido no mesmo dia no parlamento, no debate quinzenal, que não haveria mais ajudas até que os resultados da auditoria que está a ser feita ao Novo Banco fossem conhecidos.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro explicou que não foi informado pelo Ministério das Finanças do pagamento de 850 milhões de euros, tendo pedido desculpa ao Bloco de Esquerda pela informação errada transmitida durante o debate quinzenal.

Partidos criticam atuação do Governo e atribuição de prémios milionários

À excepção do Partido Socialista, todos os partidos criticaram a transferência dos 850 milhões de euros do fundo de resolução para o Novo Banco antes da auditoria estar concluída. No debate no Parlamento, esta quarta-feira, esteve também em destaque a atribuição de prémios aos gestores do banco, uma medida criticada também pelo PS, que pediu a intervenção do Banco de Portugal.