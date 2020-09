EN 328 em Sever do Vouga cortada devido ao fogo que deflagrou em Oliveira de Frades

A Estrada Nacional (EN) 328 encontra-se hoje cortada entre as freguesias de Pessegueiro do Vouga e Talhadas, na saída para a Autoestrada 25 (A25), no concelho de Sever do Vouga, devido ao incêndio de Oliveira de Frades, informou a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR, que falava cerca das 11:30, disse que a EN328 era àquela hora o único troço encerrado em Portugal continental por causa de um incêndio rural.

Às 11:45, 764 operacionais mantinham-se a combater o fogo que deflagrou em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, e que passou para o concelho de Sever do Vouga (distrito de Viseu), com 232 viaturas e 15 meios aéreos, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio na localidade lavra há quase 24 horas, tendo já provocado a morte a um bombeiro.

O bombeiro, que estava desaparecido desde o início da tarde, era da corporação de Oliveira de Frades.

Hoje da manhã, mais de mil bombeiros estão envolvidos no combate de 12 incêndios rurais, sendo o fogo de Oliveira de Frades aquele que mobiliza mais meios de socorro.

Segundo o sítio oficial da Internet da ANEPC, estão mobilizados para os fogos, no total, 1.261 operacionais, apoiados por 377 viaturas e 21 aeronaves.