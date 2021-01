Polémica com procurador europeu. Juiz excluído pede anulação do processo de seleção

O juiz José Rodrigues da Cunha pediu a anulação do processo de seleção para procurador europeu.

Foi o único magistrado judicial que se candidatou ao lugar de procurador europeu e tinha sido excluído do concurso. O processo de impugnação já deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

Rodrigues da Cunha garante que houve vários vícios no processo e diz também que até agora ainda não foi notificado pelo Ministério da Justiça das razões que levaram à sua exclusão. Razão pela qual corre no mesmo tribunal outra ação que intima o Ministério da Justiça a apresentar a decisão que determinou a exclusão do juiz neste concurso.

Ana Carla Almeida, a candidata escolhida pelo júri internacional, mas que também não ficou com o lugar, já tinha dito à SIC que não ia ficar parada a assistir ao caso que diz pôr em causa a transparência do Estado português.