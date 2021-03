SIC acompanha Marcelo no último dia do primeiro mandato

A SIC acompanhou o último dia do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Assistiu a reuniões de trabalho em Belém, incluindo uma nova equipa presidencial, ouviu o primeiro balanço do encontro do Infarmed e os desabafos de um presidente que não beija a neta há um ano.

Ganhou a alcunha de Presidente dos afetos pelos beijos e selfies que foi partilhando durante o primeiro mandato, mas a pandemia obrigou a um recolhimento no contacto com os portugueses. No último dia do primeiro mandato, Marcelo refletiu sobre o percurso que fez e sobre o que vai enfrentar neste novo mandato.