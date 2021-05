Caso Selminho. Rio rejeita "julgamentos de tabacaria", mas deixa recado a Rui Moreira

Sobre o processo judicial que envolve o presidente da Câmara do Porto, Rui Rio diz que comentou o assunto a partir do momento em que deixou de estar em segredo de justiça.

Considerando que a justiça está "pior do que há 30 anos", Rio voltou a rejeitar o que chama de "julgamentos populares ou de tabacaria" e deixou um "recado" a Rui Moreira.

"O presidente da Câmara Municipal do Porto veio dizer que me contradigo porque emiti uma opinião, não sobre o processo. Mas o que critico é na fase de investigação, do inquérito, não a partir do momento em que a acusação está feita e há uma decisão instrutória que é pública", justificou.