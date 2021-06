GNR reforça contingente para procurar Noah em zonas de mato denso

Continuam, com meios reforçados, as buscas pela criança de dois anos que desapareceu ontem em Proença-a-Velha, em Castelo Branco. O menino terá saído de casa com uma cadela que, entretanto, já foi encontrada.

O cair da noite dificultou ainda mais a operação e, por isso, as autoridades tiveram de reforçar o contingente que anda por zonas de mato denso à procura de Noah.

A GNR está operar em três frentes - com meios aéreos com equipamento térmico, equipas cinotécnicas e equipas apeadas -, disse o capitão Jorge Massano da GNR de Castelo Branco.

Também os populares continuam à procura da criança de dois anos que desapareceu esta quarta-feira de manhã, segundo os pais, entre as 05:00 e as 08:00 horas.

Noah terá vestida uma t-shirt cinzenta, uns calções laranja e umas galochas azuis escuras.