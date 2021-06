Audiência de juiz com Berardo suspensa por hoje

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) Carlos Alexandre interrompeu por esta quarta-feira as diligências do processo em que são arguidos o empresário Joe Berardo e o seu advogado, André Luíz Gomes, ambos detidos na terça-feira.

Fonte ligada ao TCIC, que funciona na antiga sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, confirmou à Lusa que o juiz Carlos Alexandre já abandonou o edifício, permanecendo ainda no interior os advogados Paulo Saragoça da Matta e João Costa Andrade, respetivamente mandatários de Joe Berardo e André Luíz Gomes.

O empresário e o advogado respondem pelos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, falsidade informática, falsificação, abuso de confiança qualificada e descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público.

Segundo informação do juiz Carlos Alexandre veiculada pelo Conselho Superior de Magistratura, os arguidos foram apresentados ao TCIC às 16:00 e começaram a ser ouvidos às 17:15.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que, dos cinco arguidos individuais apenas dois estão detidos, Joe Berardo e André Luíz Gomes, que deverão passar a segunda noite na cadeia.

Joe Berardo terá sido aconselhado a não falar em tribunal

A SIC apurou que o processo tem agora 12 arguidos. Além de Joe Berardo e André Luiz Gomes, são também considerados suspeitos o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos Carlos Santos Ferreira, Renato Berardo, filho do empresário madeirense, Sofia Catarino, vogal de várias sociedades ligadas a Berardo e ainda um gestor da Madeira.

A lista de arguidos deverá ainda aumentar. A investigação tem, entre os suspeitos, cerca de 20 pessoas ligadas à administração bancária.

Há ainda seis pessoas coletivas - sociedades ou fundações - que também foram constituídas arguidas.

Joe Berardo passou a noite e grande parte do dia numa cela de admissão do estabelecimento prisional anexo à sede da Polícia Judiciária. Foi lá que recebeu o advogado, numa primeira conversa para delinear a estratégia de defesa.

EMPRESÁRIO MOSTROU VONTADE DE PRESTAR DECLARAÇÕES

A SIC sabe que Joe Berardo ainda na cela terá mostrado vontade de prestar declarações, mas terá sido aconselhado a manter-se em silêncio. A decisão final terá sido tomada já no Tribunal Central de Instrução Criminal.

O primeiro interrogatório a Joe Berardo foi deixado para lá das 16:00 porque os investigadores e o juiz Carlos Alexandre voltaram a realizar buscas na manhã desta quarta-feira, que passaram por cofres bancários.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusa falar diretamente do processo que envolve Joe Berardo, mas recorda que no Conselho das Ordens Honoríficas está em discussão a retirada do título de comendador atribuída ao empresário em 2004. Decisão pendente desde a polémica audição de Berardo, no Parlamento.

VEJA TAMBÉM: