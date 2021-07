André Luiz Gomes será o cérebro da alegada teia montada por Berardo para não pagar empréstimos

André Luiz Gomes, advogado de Joe Berardo, assume um lugar de destaque no processo que tem como rosto principal o empresário madeirense.

Na versão da investigação - e juntando a lista de indícios a que a SIC acedeu - André Luiz Gomes será o cérebro da teia alegadamente montada por Joe Berardo para escapar ao pagamento dos 1.000 milhões de euros que pediu emprestados à Caixa Geral de Depósitos, ao BCP e ao BES.

André Luiz Gomes já era advogado de Joe Berardo e das empresas do grupo em 1996e, segundo informções recolhidas pela SIC, terá estado envolvido em todas as negociações que Berardo teve com os três bancos credores.

Terá sido também ele o arquiteto dos esquemas que permitiram ao patrão não ter de entregar património para pagar as dívidas, colocando os bens de Berardo fora do alcance dos bancos.